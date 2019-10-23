Що таке поліграф, як проходить процедура і чи можна обдурити детектор брехні – далі у матеріалі.

23 жовтня САП порушила справу про можливе отримання хабаря у розмірі $30 тис. 11 народними депутатами за їх голосування проти одного з антикорупційних законопроектів.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював проходження цими депутатами тесту на поліграфі для відновлення довіри. Процедура повинна відбутися 23 жовтня о 20.00.

Що таке поліграф

Поліграф – технічний засіб, що складається з датчиків, сенсорного блоку, комп’ютера і потужного програмного забезпечення.

За його допомогою фіксують психофізіологічні зміни в організмі людини під час відповіді на те чи інше питання. Ведеться спостереження за параметрами дихання, змінами у роботі серцево-судинної системи. Отримані результати реєструють в аналоговому або цифровому вигляді, призначеному для оцінки достовірності інформації.

Де застосовують поліграф

Поліграф в основному застосовують у розслідуванні кримінальних справ. Його проходження ініціюють для з’ясування ставлення до скоєної події, перевірки показань свідків щодо вчиненого злочину.

Також за його допомогою здійснюють профілактичні кадрові перевірки і перевірки під час працевлаштування нових співробітників. Це допомагає виявити фактори ризику, наприклад, зловживання алкоголем, борги і кредити, розкрадання, які здатні негативно вплинути на діяльність компанії або службового підрозділу.

Детектор брехні допомагає вирішити різні сімейно-особисті проблеми, практично зі 100% вірогідністю виявляє подружню зраду, і що більш важливо її відсутність.

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Як проходити поліграф

Слід розуміти, що існує поняття “замовник” – людина, яка ініціює перевірку. Всю необхідну, початкову інформацію, для проведення заходів, фахівець-поліграфолог отримує від замовника, йому і передає результати перевірки.

Спочатку ставлять стандартні запитання: “Вас звуть..?”, “Ви живете..?” тощо. Решту запитують з дотриманням суворої послідовності. На них людина може відповідати лише “так” або “ні”.

Важливо зазначити, що перед процедурою проходження поліграфа людина в обов’язковому порядку повинна ознайомиться з питаннями.

Чи можна обдурити поліграф

У більшості випадках, коли людина бреше це відразу можна відстежити на екрані монітора. Деякі поліграфологи, грунтуючись тільки на візуальній реєстрації змін характеристик, роблять висновки щодо правдивості тестованого або навпаки його брехні.

Всі методики розроблені у США, на батьківщині інструментальної детекції брехні. Вони пройшли успішну апробацію у ЦРУ і НАТО. І немає ніяких підстав сумніватися у правильності їх висновків.

Але обдурити поліграф все ж можна, якщо ви пройшли спеціальне навчання у вищій школі розвідки за програмою протидії поліграфу.

Перевірка Слуг народу на поліграфі – це Єдиний спосіб відновити довіру до депутатів

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Поліграф – вирок у суді?

Відповідно до Закону Про судову експертизу, результати використання поліграфа набувають доказової сили тільки у рамках призначеної судової експертизи.

Тому перевірка на поліграфі можлива лише у добровільному порядку або у разі проведення експертизи, призначеної судом.

Таким чином, чинне законодавство у повній мірі дозволяє використовувати поліграфи (результати тестувань на них), як складові доказової бази, під час ухвалення судового рішення.

До речі, Факти ICTV писали, що кажуть у Слузі народу та антикорупційних органах щодо ситуації з хабарем та як на це відреагував президент Володимир Зеленський.