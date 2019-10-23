Наразі смог в Україні не говорить про суттєве забруднення повітря в країні.

Смог в Україні сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві, вважає голова ДСНС Микола Чечоткін.

За його словами, наразі немає даних метеоспостережень, які б свідчили про суттєве забруднення повітря в Україні.

– Україну вже котрий день зранку та ввечері атакують густі тумани. Така ситуація, а на додачу ще й з приземними інверсіями (затримуючим шаром повітря), створили передумови для паніки у суспільстві. Проте об’єктивних причин для цього немає, – повідомив Чечоткін.

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Голова ДСНС додав, що через туман найбільшу обачність мають проявляти водії, адже видимість знижується до 200-500 метрів.

До слова, Факти ICTV зібрали реакцію соціальних мереж на смог у Києві.

Джерело: Микола Чечоткін