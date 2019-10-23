Смог у Києві зберігається вже четвертий день, і досі немає єдиної думки, чому він з’явився. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на туман у столиці.
Смог у Києві продовжує витати над столицею. Якість повітря у районах вже визначають боти в Telegram. Поки результати залишають бажати кращого.
У повітрі в Києві сьогодні, 23 жовтня, як і раніше висить густий і щільний смог. Користувачі соцмереж діляться знімками так званого туману.
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На фото з літака чітко видно брудне повітря над Києвом, яке виглядає, як чорна хмара після пожежі.
Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на смог у Києві.
Туман не воняет, а это…
— Девятый вал (@YaltinetsO_o) October 23, 2019
Туман в Киеве: *существует*
Все в инстаграме:
ОГО! СФОТКАЮ І ДРУЗЯМ ПОКАЖУ!
— Кибердимон (@dp_standup) October 22, 2019
це знову лише сірий і смердючий “туман” над Києвом. не звертайте уваги. все ок( pic.twitter.com/teB0SDNxZp
— котікі нє плачут) (@zhemchuzhnykova) October 23, 2019
Довго не міг вирішити, куди сьогодні потрапив — у Бріджтон, штат Мен, де відбувалися події повісті Кінга “Туман” чи у Сайлент Хілл 😀
— Андрій Павленко (@Akdmeh) October 23, 2019
давай так – туман вымер остался только смог
— діна (@iilltry) October 23, 2019
Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про смог у Києві.