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Факти / Україна

Туман чи Сайлент Хілл: реакція соцмереж на смог у Києві

Смог у Києві зберігається вже четвертий день, і досі немає єдиної думки, чому він з’явився. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на туман у столиці.

Туман чи Сайлент Хілл: реакція соцмереж на смог у Києві

Смог у Києві продовжує витати над столицею. Якість повітря у районах вже визначають боти в Telegram. Поки результати залишають бажати кращого.

У повітрі в Києві сьогодні, 23 жовтня, як і раніше висить густий і щільний смог. Користувачі соцмереж діляться знімками так званого туману.

Читайте: Аномальних показників забруднення повітря у Києві немає – Гончарук

На фото з літака чітко видно брудне повітря над Києвом, яке виглядає, як чорна хмара після пожежі.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на смог у Києві.

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про смог у Києві.

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