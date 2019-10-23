Начальника Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка було звільнено з посади.

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив його із зазначеної посади.

– Мені телефонували з відділу кадрів і повідомили, що я звільнений. Наказу я ще не бачив, – сказав Горбатюк.

Він вважає, що жодних правових обставин для його звільнення не було і відповідне рішення є незаконним.

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Причиною звільнення Горбатюка може бути те, що він не проходив переатестацію прокурорів.

Він додав, що планує оскаржити наказ про звільнення у суді щойно його отримає.

До слова, Руслан Рябошапка заявив, що прокурорів не звільнятимуть винятково через надходження анонімних повідомлень.