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Факти / Україна

Прокурорів не звільнятимуть через анонімні повідомлення – Рябошапка

Генпрокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що анонімні повідомлення не стануть причиною звільнення прокурорів.

Прокурорів не звільнятимуть через анонімні повідомлення – Рябошапка

Українських прокурорів не звільнятимуть винятково на підставі анонімних повідомлень не будуть.

– Не може бути звільнено прокурора лише на підставі анонімного повідомлення. Це одне з джерел інформації. Якщо у кадрової комісії виникає запитання на основі анонімки, то вона зобов’язана звернутися до прокурора, який має три дні, аби надати пояснення, – зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі Свободи слова на ICTV.

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Він додав, що прокурор має надати будь-які документи, написати власноруч пояснення та представити їх на засіданні кадрової комісії.

Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Рябошапка призначив ще одного заступника. Ним став прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Джерело: Свобода слова

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