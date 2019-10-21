Генпрокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що анонімні повідомлення не стануть причиною звільнення прокурорів.

Українських прокурорів не звільнятимуть винятково на підставі анонімних повідомлень не будуть.

– Не може бути звільнено прокурора лише на підставі анонімного повідомлення. Це одне з джерел інформації. Якщо у кадрової комісії виникає запитання на основі анонімки, то вона зобов’язана звернутися до прокурора, який має три дні, аби надати пояснення, – зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі Свободи слова на ICTV.

Читайте: Всі правоохоронні органи мають працювати як одна команда – Рябошапка

Він додав, що прокурор має надати будь-які документи, написати власноруч пояснення та представити їх на засіданні кадрової комісії.

Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Рябошапка призначив ще одного заступника. Ним став прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.