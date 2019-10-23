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Факти / Україна

Ryanair запускає прямі рейси з Херсона до Відня – дата і ціна

Лоукостер Ryanair з 30 березня 2020 року запускає новий рейс з Херсона до Відня.

рейс херсон-відень

Рейси з Херсона до Відня виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка та щоп’ятниці.

У понеділок літак з Херсона вилітатиме о 18.15, у п’ятницю – о 21.50.

Тривалість рейсу становитиме 2 години 5 хвилин. Обслуговувати новий напрямок буде дочка Ryanair авіакомпанія Lauda.

Читайте: Ryanair планує відкрити 19 рейсів з України до літа 2020 року

Вартість квитка на рейс Херсон – Відень на 30 березня становить €66.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair запускає прямі рейси з Херсона до Кракова.

Фото: Lauda

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