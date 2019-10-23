Кілька днів поспіль в Україні спостерігається смог. Факти ICTV проаналізували рівень забруднення у великих містах за допомогою різних додатків.

Найзабрудненішим містом, згідно з даними додатка AirVisual, є Київ. Тут рівень забруднення сягає 161 одиниці, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.

Далі у списку найзабрудненіших міст йдуть населені пункти Київської області – Горенка, Гостомель, Коцюбинське, Боярка, Чабани, Глеваха, Крюковщина.

В дужках вказано рівень забруднення повітря.

Карта рівня забруднення Saveecobot показала небезпечний рівень смогу у Києві. На вулиці Салютній (161), проспекті Науки (162), вулицях Василя Стуса (158), Кірова (157), Урлівська (156) найвищі показники забруднення.

Не краща ситуація і у Борисполі, тут показники забруднення подекуди сягають 152.

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У Запоріжжі найвищий рівень забруднення – 201, у Кривому Розі та Львові трохи менше – 156 і у Рівному – 151.

Додаток Еco Сity показав найвищий показник забруднення у Києві та Київській області, а саме у Борисполі, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

Відстежувати поточну ситуацію із забруднення повітря в Україні можна за допомогою SaveEcoBot. Це перший в Україні екологічний бот для моніторингу інформації щодо викидів шкідливих речовин. Тут ви знайдете багато цікавого та важливого про стан екології нашої країни.

До речі, раніше ми писали, чим відрізняється смог від туману і яка небезпека.