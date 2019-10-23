В опалювальному сезоні 2020-2021 року умови надання субсидій не зміняться.

У Кабміні запевняють, що у наступному опалювальному сезоні 2020-2021 року ніякого погіршення для одержувачів субсидій не передбачено.

– В опалювальному сезоні 2019-2020 року субсидії не зменшаться. Всі, хто потребує допомоги, її отримає. І в наступному опалювальному сезоні 2020-2021 року ніякого погіршення для субсідіантів нова постанова не передбачає, – заявили в прес-службі уряду.

Також в Кабміні зазначили, що постанова про збільшення на 5% вартості комунальних послуг для домогосподарств набере чинності лише з травня 2020 року, тобто після завершення опалювального сезону.

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– Підходи залишаються такі самі: чим менші доходи, тим більша допомога, – констатують в уряді.

Раніше Факти ICTV писали, що напередодні опалювального сезону в Україні у Кабінеті міністрів ухвалили рішення щодо спрощення умов призначення субсидій.