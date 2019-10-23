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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує скасувати монополію на виробництво спирту

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту.

володимир зеленський

Президент подав на розгляд Раді законопроект для роздержавлення спиртової галузі.

Впродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у чотири рази. Водночас частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007-му до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році.

Законопроект покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції.

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Також проект закону запроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Так, згідно з документом, експорт спирту здійснюють суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Очікується, що ухвалення документа забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Нагадаємо, 27 вересня 2018 року Київрада ухвалила ініційоване мером Віталієм Кличком рішення, яким заборонила продаж алкоголю в магазинах з 23.00 до 10.00.

Джерело: Офіс Президента

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