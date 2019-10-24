Прем’єр-міністр України Олексій Гоначарук дав місяць на виправлення ситуації з контрабандою на митниці.

Прем’єр-міністр України Олексій Гоначарук під час наради у закарпатській митниці ДФС дав завдання за місяць усунити контрабанду на митниці.

Також він відвідав пункт пропуску Порубне на кордоні з Румунією у рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

– Одна з проблем — на митних пунктах досі не запущений стаціонарний сканер, які б дав абсолютно нові можливості по боротьбі з контрабандою. І це не тільки в Порубному так. З семи сканерів, які закупила ДФС — жоден не працює. Вони вже півроку чекають введення в експлуатацію. Так немає бути, – заявив Гончарук.

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Він дав доручення Максиму Нефьодову вирішити цю проблему. Він має два тижні на представлення стратегії розвитку всієї митної інфраструктури і запуску закупленого обладнання.

— На паперах кожен тиждень отримуємо звіти з імітацією шаленої боротьби з контрабандою — то 214 тапок конфіскували, то 88 пляшок шампанського. А справжня контрабанда в ці звіти не потрапляє, звичайно! Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів — або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. При запуску нової митниці будуть прийняті конкретні рішення. Час схем в минулому. Ми на це дуже жорстко будемо реагувати! – говорить прем’єр-міністр.

До речі, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що на митницях України запустять ІТ-рішення, яке дозволить знизити корупцію.