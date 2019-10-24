Представники фармацевтичної фірми Дарниця не з’явилися на судове засідання щодо суперечки з компанією Фармак за право використання торгового позначення Корвалол.

ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця продовжує оскаржувати рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про визнання позначення Корвалол Corvalolum добре відомим саме стосовно компанії Фармак.

23 жовтня в Господарському суді міста Києва мало відбутись чергове судове засідання щодо цієї справи. Представники Дарниці не з’явились у визначений час, на 12.00. Головний суддя переніс розгляд на 15.30. Але знову юристи позивача не знайшли час на судові баталії.

Судова суперечка між компаніями Фармак та Дарниця за право використання торгового позначення Корвалол триває з 2004 року. Саме тоді Дарниця почала випускати препарат Корвалол – Дарниця, тоді як Фармак (до 1993 року – Київський хіміко-фармацевтичний завод імені Ломоносова, – Ред.) є розробником препарату з назвою Корвалол і випускає його з 1960 року.

В 1990-х Фармак захистив це торгове позначення як в Україні, так і в низці країн світу. Належність бренду Корвалол Corvalolum до компанії Фармак підтвердила й Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Це рішення тепер активно оскаржує конкурент – Фармацевтична фірма Дарниця.

У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою Дарниці скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Зараз справу розглядає Господарський суд міста Києва.

Експерти зазначають, що у цій справі постраждалою стороною є саме Фармак, оскільки компанія розробила препарат та назву, захистила своє торгове позначення відповідно до українського законодавства, інвестувала в його розвиток десятки мільйонів гривень.

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Водночас Дарниця просто використовує упізнаваний бренд конкурента. При цьому щороку заробляє на цьому 50 млн грн. Майже стільки, скільки й Фармак.

Експерти вказують, що у цій боротьбі конкуренти намагаються впливати і на громадську думку, постійно публікуючи у ЗМІ провокаційні матеріали. Для прикладу, днями у медіа з’явились десятки інформаційних повідомлень схожого змісту, що Корвалол нібито здорожчає утричі у випадку виграшу в суді компанії Фармак.

Представники компанії Фармак зазначають, що ця інформація – фейкова, оскільки жодної монополії на цьому ринку бути не може, тому що будь-хто в Україні може випускати ліки з такою самою діючою речовиною, як у Корвалолі, але тільки під власним брендом.

Нагадаємо, екс-заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків очолив раду керуючої компанії ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця.