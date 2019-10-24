Міненерго опублікувало карту України з позначками початку опалювального сезону.

У всіх областях України, крім Одеської і Херсонської, стартував опалювальний сезон. Міністерство розвитку громад і територій, станом на 24 жовтня повідомляє, що наразі опалюються 35,2% обʼєктів соціальної сфери і 15,5% житлової.

У Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях опалюють понад 50% обʼєктів житлової сфери.

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У Києві системи опалення запустять 25 жовтня. Мер столиці Віталій Кличко напередодні заявив, що для того, щоб система центрального опалення почала працювати на повну потужність, потрібно близько 10 днів.

Раніше Факти ICTV писали, що Київтеплоенерго показав проект тарифів на опалювальний сезон 2019-2020.