Опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме нижче +8°.

Рішення, коли розпочинати опалювальний сезон, самостійно ухвалюють у кожному регіоні.

Наскільки швидко увімкнуть тепло, залежить від погодних умов, рівня підготовки та погашення заборгованості.

Згідно з законодавством, опалювальний сезон повинен стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становить нижче +8° тепла.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня.

Читайте: Ціна газу для населення у вересні знижена на 3,4%

До слова, з метою вчасного початку опалювального сезону в Україні президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки не пізніше, ніж 20 вересня.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися.