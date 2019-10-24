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Факти / Україна / Суспільство

Доступність лікарів і приїзд швидкої за 10 хвилин – нові правила надання допомоги

МОЗ розробило критерії формування мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги.

швидка допомога

Відповідно до нововведень, час прибуття бригади екстреної медичної допомоги у місті повинен становити 10 хвилин, поза межами міста – 20.

Лікарня інтенсивного лікування повинна знаходитися не більше, ніж за 60 хвилин їзди від місця перебування пацієнта.

Доступність сімейного лікаря визначається не більше, ніж сімома кілометрами від місця проживання пацієнта.

Читайте: Коли та чому лікар може відмовитись від ведення пацієнта

Такі нововведення сприятимуть своєчасному доступу населення до послуг медичної допомоги належної якості.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як записатися на прийом до лікаря онлайн.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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