МОЗ розробило критерії формування мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги.

Відповідно до нововведень, час прибуття бригади екстреної медичної допомоги у місті повинен становити 10 хвилин, поза межами міста – 20.

Лікарня інтенсивного лікування повинна знаходитися не більше, ніж за 60 хвилин їзди від місця перебування пацієнта.

Доступність сімейного лікаря визначається не більше, ніж сімома кілометрами від місця проживання пацієнта.

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Такі нововведення сприятимуть своєчасному доступу населення до послуг медичної допомоги належної якості.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як записатися на прийом до лікаря онлайн.