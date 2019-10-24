Народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк пройшла детектор брехні. За його результатами, політик не брала хабарів за голосування, але їх пропонували.

Голова науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жаннетта Половникова повідомила результати тесту на детекторі брехні нардепа Ольги Василевської-Смаглюк.

– Досліджувана особа нічого від нас не приховує, грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань, – зазначила поліграфолог.

Водночас, за її словами, тест показав, що Василевська трошки приховує інформацію про те, що подібні пропозиції були.

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Половникова сказала, детальний аналіз тесту в письмовому вигляді буде готовий в п’ятницю ввечері.

Нагадаємо, Офіс президента і керівництво партії Слуга народу вимагають, щоб члени фінансового комітету і автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

Фото: Владимир Струмковский