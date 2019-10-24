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Факти / Україна

Хочу побачити, коли дракон здохне: Сенцов назвав Путіна ворогом

Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов назвав Володимира Путіна своїм єдиним особистим ворогом.

Хочу побачити, коли дракон здохне: Сенцов назвав Путіна ворогом

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що президент Росії Володимир Путін є для нього єдиним особистим ворогом.

Сенцов підкреслив, що він не агресивна та не конфліктна людина, однак “з Путіним це не працює”.

Колишній політв’язень нагадав, що Путін анексував Крим, окупував частину Донбасу та убив 12-13 тис. українців.

– У мене є один ворог на землі – це Путін.

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Сенцов також додав, що бажає побачити кінець правління нинішнього російського лідера.

– Хочу побачити, коли дракон здохне. Це все.

Нагадаємо, раніше Олег Сенцов назвав умову, за якої готовий потиснути руку Путіну.

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