У новому випуску проекту Під куполом заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк розповів про те, чим займатиметься у парламенті, як знизити тарифи і вартість газу.

Героєм випуску програми Під куполом став Ярослав Железняк. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку заступник голови фракції Голос розповів про те, чому вирішив стати народним депутатом, як закінчити війну на Донбасі та повернути Крим, а також, як знизити тарифи в Україні.

5 фактів про Ярослава Железняка

Народному депутатові 28 років;

Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Викладач Київської школи економіки;

З 2017 року – радник прем’єр-міністра з парламентських відносин;

Народним депутатом став уперше.

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Під куполом. Ярослав Железняк

– Як закінчити війну та повернути Крим?

– Перше – дотримуватися тих вимог, які ми висуваємо до світового співтовариства щодо тиску на країну-агресора. По друге, продовжувати той курс на європейських союзників і зближення з НАТО. Третє – гідно представляти нашу країну на міжнародній арені.

– Як знизити тарифи та вартість газу?

По-перше, побороти як мінімум корупцію в цій сфері. Посилювати процес енергоефективності.

– Як підвищити зарплати і пенсії?

– Це питання можна вирішити двома шляхами. Перше – популістичне – просто сказати, що ми збільшуємо, а насправді обманювати виборців, збільшувати тільки на інфляцію.

Друге – зробити так, щоб у нас економіка зростала, щоб зменшувався вплив корупції, щоб приходили іноземні інвестиції, щоб розвивалося своє виробництво.

До слова, першим героєм проекту Під куполом став нардеп Святослав Юраш.