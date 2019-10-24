У новому випуску проекту Під куполом заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк розповів про те, чим займатиметься у парламенті, як знизити тарифи і вартість газу.
Героєм випуску програми Під куполом став Ярослав Железняк. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку заступник голови фракції Голос розповів про те, чому вирішив стати народним депутатом, як закінчити війну на Донбасі та повернути Крим, а також, як знизити тарифи в Україні.
5 фактів про Ярослава Железняка
- Народному депутатові 28 років;
- Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Викладач Київської школи економіки;
- З 2017 року – радник прем’єр-міністра з парламентських відносин;
- Народним депутатом став уперше.
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Під куполом. Ярослав Железняк
– Як закінчити війну та повернути Крим?
– Перше – дотримуватися тих вимог, які ми висуваємо до світового співтовариства щодо тиску на країну-агресора. По друге, продовжувати той курс на європейських союзників і зближення з НАТО. Третє – гідно представляти нашу країну на міжнародній арені.
– Як знизити тарифи та вартість газу?
По-перше, побороти як мінімум корупцію в цій сфері. Посилювати процес енергоефективності.
– Як підвищити зарплати і пенсії?
– Це питання можна вирішити двома шляхами. Перше – популістичне – просто сказати, що ми збільшуємо, а насправді обманювати виборців, збільшувати тільки на інфляцію.
Друге – зробити так, щоб у нас економіка зростала, щоб зменшувався вплив корупції, щоб приходили іноземні інвестиції, щоб розвивалося своє виробництво.
До слова, першим героєм проекту Під куполом став нардеп Святослав Юраш.