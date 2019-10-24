PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Польща готує спрощену процедуру працевлаштування для українських лікарів

Міністерство охорони здоров’я Польщі розробило зміни до законодавства, які полегшують працевлаштування з країн, що не входять в ЄС.

лікарі

Проект закону передбачає дозвіл на практику лікаря в конкретній польській лікарні та іспит, який дає право  надавати послуги лікаря в Польщі.

Запропоновані нововведення дозволять брати на роботу медиків за межами ЄС, наприклад з України.

Також це дозволить обійти або відкласти визнання іноземних документів про освіту.

Читайте: У Польщі працює майже півмільйона українських заробітчан

У пояснювальній записці законопроекту МОЗ зазначає, що намагається таким чином заповнити кадрові прогалини.

Крім того, в Польщі є багато лікарів з України. Але, зважаючи на те, що визнання диплому тривале і дороге, вони працюють санітарами і молодшими медсестерами.

Наразі пропозицію обговорюють в юридичній комісії Сейму.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як заробляти в Польщі більше $3-5 тис.

Джерело: Dziennik Gazeta Prawna

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Польська кіноакадемія нагородила Сенцова за Відвагу та незламність
Польська кіноакадемія нагородила Сенцова за Відвагу та незламність
Як працюють та скільки заробляють українські лікарі у Чехії
Як працюють та скільки заробляють українські лікарі у Чехії
польща
Найбільший сільський фестиваль у Польщі: Осінній редик у Щавниці
Жена футболиста Краковии
Бурхливі емоції дружини футболіста Краковії та її реакції на камеру
день врача 2019
Міжнародний день лікаря 2019 – привітання та листівки
больница в польше
У Польщі охоронці нічного клубу побили двох українців через мову
Литва зупинила трудову еміграцію: як вдалося повернути заробітчан
Литва зупинила трудову еміграцію: як вдалося повернути заробітчан
віза польща
США ввели безвізовий режим для Польщі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка