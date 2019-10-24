Міністерство охорони здоров’я Польщі розробило зміни до законодавства, які полегшують працевлаштування з країн, що не входять в ЄС.

Проект закону передбачає дозвіл на практику лікаря в конкретній польській лікарні та іспит, який дає право надавати послуги лікаря в Польщі.

Запропоновані нововведення дозволять брати на роботу медиків за межами ЄС, наприклад з України.

Також це дозволить обійти або відкласти визнання іноземних документів про освіту.

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У пояснювальній записці законопроекту МОЗ зазначає, що намагається таким чином заповнити кадрові прогалини.

Крім того, в Польщі є багато лікарів з України. Але, зважаючи на те, що визнання диплому тривале і дороге, вони працюють санітарами і молодшими медсестерами.

Наразі пропозицію обговорюють в юридичній комісії Сейму.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як заробляти в Польщі більше $3-5 тис.

Джерело: Dziennik Gazeta Prawna