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Факти / Україна

Розстріли на Майдані: Тамтурі пом’якшили запобіжний захід

Суд знову змінив запобіжний захід екс-беркутівцю Сергію Тамтурі, якого обвинувачують у  масових розстрілах під час Євромайдану.

Розстріли на Майдані: Тамтурі пом’якшили запобіжний захід

Запобіжний захід обвинуваченому у масових розстрілах на Майдані у 2014 році екс-беркутівцю Сергію Тамтурі змінено з цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету на нічний (з 22.00 до 6.00 наступної доби) без носіння електронного браслету (до 24 грудня).

Таке рішення 24 жовтня ухвалив Святошинський райсуд Києва.

Адвокати Тамтури клопотали про те, щоб їхньому підзахисному скасували домашній арешт, бо він нібито не може працювати, щоб заробляти на життя.

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Іншим обвинуваченим Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Марінченку та Олегу Янішевському суд продовжив терміни арештів до 22 грудня.

Нагадаємо, у липні Тамтуру випустили під цілодобовий домашній арешт після чотирьох років перебування у СІЗО.

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