Напряму поскаржитися на народних депутатів не можна, проте існує можливість написати заяву-скаргу на ім’я голови Верховної Ради.

В Україні народні депутати не є державними службовцями, а тому у громадян немає змоги написати на них скаргу до Кабінету міністрів або інших державних інстанцій.

Це означає, що нардепів не можуть притягнути до відповідальності за їх незадовільну роботу у Верховній Раді.

Проте у громадян існує можливість написати звернення-скаргу на ім’я голови Верховної Ради, до регламентного комітету або самого народного депутата, яким вони не задоволені.

Український парламент має наступну поштову адресу: 01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5. Приймальня громадян знаходиться за адресою 01008, м.Київ, вул. Банкова, 6-8 (5 під’їзд).

Звернення можна подати у письмовому або усному вигляді.

Усне звернення потрібно викласти на особистому прийомі у депутата або через дзвінок у контактний центр чи гарячу лінію потрібної вам установи. Там її має зареєструвати відповідна посадова особа.

Письмове звернення можна надіслати поштою або особисто передати до відповідного органу через уповноважену особу.

Якщо ви все ж вирішили йти до народного депутата і писати скаргу йому, то зі списком приймалень нардепів можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Варто зауважити, що скарга-звернення, яке вимагає захистити законні інтереси громадян або поновити їх права, які порушили через діяльність або бездіяльність певних держорганів, установ або посадових осіб.

Зазвичай скаргу на ім’я народного депутата пишуть для того, аби він захистив права українців. Проте, чи буде він захищати їх від самого себе – зовсім інше питання.

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Відповідь на звернення має надійти протягом 30 днів. Якщо цього не сталося, то ви маєте право подавати до суду на нардепа або установу, яка її не надала. Однак для цього вам потрібно знати номер звернення, який йому призначили.

Зазвичай його можна дізнатися в приймальній відомства, в яке ви його подавали або ж звернувшись туди за телефоном, якщо його висилали поштою.

Проте потрібно і належним чином написати саме звернення, адже його можуть не розглянути або просто не мати можливості відповісти на нього.

В такому разі у вашій скарзі повинно бути зазначено ім’я, прізвище, по батькові та посада особи, до якої ви звертаєтеся, а також адреса, на яку вона направляється.

Також потрібно вказати і ваше ім’я, прізвище та контактні дані (адресу і телефон). Звернення бажано починати словами Шановний(а), а закінчувати словами З повагою.

В одному зверненні краще порушувати одне питання, тому якщо їх назбиралося кілька, то варто написати і більше скарг.

У своїй скарзі ви маєте чітко викласти суть питання, відповідно до вимог законодавчих актів чи протиріч ним. Завершувати ви маєте чіткими вимогами і побажаннями, а не абстрактними заявами із проханням розібратися.

Нижче можете ознайомитися з прикладом написання звернення (адресу потрібно замінити на потрібну вам).

Письмове звернення також потрібно підписати заявнику. Якщо воно надається в електронному вигляді, то має бути вказана електронна поштова адреса, на яку можна надіслати відповідь або інші контактні дані.

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