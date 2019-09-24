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Факти / Україна / Політика

Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського

Національне антикорупційне бюро отримало 84 дзвінки після того, як президент Володимир Зеленський закликав звертатися на гарячу лінію агентства і повідомляти про корупцію.

Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського

Впродовж 23 вересня на гарячу лінію НАБУ зателефонували 84 людини. Хоча в середньому кол-центр отримує 10-15 дзвінків щоденно.

Громадяни після заклику Володимира Зеленського не мовчати про корупцію повідомляли про:

  • порушення соціальних, трудових, земельних прав та законних інтересів;
  • дізнавалися про підслідність НАБУ, контакти інших органів, які протидіють корупції;
  • неналежне досудове розслідування інших органів;
  • проблеми в сфері ЖКГ, неналежний стан тротуарів, каналізаційної системи.

Читайте: Право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР: законопроект направлено до КС

У агентстві поки не можуть точно сказати, яка кількість цих скарг стосувалася безпосередньо підслідності НАБУ.

Всі повідомлення зареєстровані, їм надають правову оцінку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців звертатися на гарячу лінію НАБУ щодо випадків корупції.

Фото: НАБУ

Джерело: НАБУ

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