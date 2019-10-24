Експерти пояснили, як перевірятимуть фінансовий стан пільговиків, які отримують соціальну допомогу, після ухвалення парламентом 17 жовтня закону про верифікацію та моніторинг державних виплат.

З ухваленням закону щодо верифікації та моніторингу держвиплат буде створено інформаційно-аналітичну електронну платформу, де в одному місці зберігатимуться дані про всіх одержувачів соцвиплат: пенсій, субсидій, стипендій тощо.

– Взагалі в Україні близько 100 виплат, і всі вони мають окремі реєстри. Більш того, порядок здійснення моніторингової верифікації в кожного свій. Наприклад, треба перевіряти – чи дійсно живий пенсіонер, це є внутрішній документ Пенсійного фонду, він не має жодного стосунку до документа, який випускає, скажімо, Мінсоцполітики, коли аналізує ситуацію із субсидіантами, – пояснив експерт Українського економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Згідно з ухваленим законом, буде три етапи верифікації для усіх пільговиків:

Перший етап – людину перевірять, коли вона звернеться до органу, який нараховує соціальні виплати.

– людину перевірять, коли вона звернеться до органу, який нараховує соціальні виплати. Другий етап – перевірка безпосередньо під час отримання грошей від держави.

– перевірка безпосередньо під час отримання грошей від держави. Третій етап – пільговика перевірять після завершення виплат, що особливо актуально для монетизованих субсидій.

Така верифікація не означає припинення виплат значній кількості громадян. Непокоїтися варто лише шахраям, які отримували гроші замість померлих людей або оформили допомогу за підробленими документами.

Читайте: Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2020-му зросте на 250 та 500 грн

Яку інформацію перевірятимуть

В. о. директора департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Мінфіну Інна Москалевська пояснила, що міністерство має право на отримання персональних даних, що містяться в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах.

– Під час верифікації обробка даних проводиться без людського втручання, в автоматичному режимі засобами інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу і з дотриманням законодавства про захист персональних даних, – додала вона.

Що буде у разі виявлення порушень

Мінфін надасть органам, які здійснюють нарахування виплат, лише інформацію про результати перевірки. Тобто рішення про припинення виплат вони ухвалюватимуть самостійно.

Дані міністерства носять лише рекомендаційний характер, хоча експерти кажуть, що насправді може бути по-іншому.

Загалом поява інформаційно-аналітичної електронної платформи щодо виплат пільговикам – це добре, проте, з іншого боку, влада має забезпечити та гарантувати захист персональний даних українців у разі виникнення проблем з електронним реєстром.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №1231 Про верифікацію і моніторинг державних виплат.