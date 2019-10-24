Міністерство охорони здоров’я провело нараду, на якій обговорювали ситуацію із забрудненням повітря у Києві.

Під час наради Міністерства охорони здоров’я щодо смогу у Києві були представлені фактичні дані моніторингу повітря.

Наразі у повітрі столиці не зафіксували збільшення концентрації забруднювальних речовин.

Проте за результатами зустрічі у МОЗ запланували наступне:

провести зустріч з Міністерством енергетики та захисту довкілля, щоб актуалізувати плани впровадження держмоніторингу в галузі охорони повітря;

зробити контроль якості атмосферного повітря пріоритетним питанням соціально-гігієнічного моніторингу;

ініціювати зміни в інфраструктурі Києва;

оновити законодавство щодо гранично-допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі;

провести семінар для експертів з питань екології, санітарного та епідеміологічного добробуту населення.

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Проблема забруднення повітря комплексно вирішуватиметься урядом спільно з місцевою владою та контролюючими органами.

До слова, у ДСНС заявили, що тумани в Україні не створили ситуацію, яка б говорила про перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря.