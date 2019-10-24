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Факти / Україна / Суспільство

Не смог, а туман: ДСНС не зафіксувало перевищення шкідливих речовин

Тумани можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, але в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

Не смог, а туман: ДСНС не зафіксувало перевищення шкідливих речовин

Тумани – це наявність приземних інверсій (затримуючого шару повітря), вони можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, але працівники ДСНС запевняють, що причин для паніки немає .

За даними постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 07.00 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Читайте: Смог в Україні: міста з найвищим рівнем забруднення (КАРТА)

– Зокрема, у м. Києві результати досліджень не виявили значних перевищень гранично-допустимої концентрації вимірювальних показників, – зазначили в ДСНС.

У Києві вже третій день спостерігається густий туман, який дехто називає смогом, а над Україною – “хмара” чадного газу.

Раніше Факти ICTV пояснювали, що відбувається зі согом у Києві і чи варто бити тривогу.

Джерело: ДСНС

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