Тумани можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, але в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

Тумани – це наявність приземних інверсій (затримуючого шару повітря), вони можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, але працівники ДСНС запевняють, що причин для паніки немає .

За даними постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 07.00 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

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