В Офісі генпрокурора розповіли, на якій підставі був звільнений Сергій Горбатюк.

Сергія Горбатюка звільнили з посади керівника управління спеціальних розслідувань за розпорядженням генпрокурора Руслана Рябошапки, відповідно до закону Про прокуратуру.

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Підстава звільнення п. 9 ч. 1 закону України Про прокуратуру: прокурор звільняється з посади в разі ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому він обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу.

Однак, у ГПУ не уточнили, коли саме було підписане відповідне розпорядження щодо Горбатюка.

Раніше Факти ICTV писали, що 23 жовтня начальника Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка було звільнено з посади.