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Факти / Україна / Суспільство

Чим загрожує прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити

В Україні громадяни, які вчасно не сплатили штраф, потрапляють під державні санкції.

Чим загрожує прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити

В Україна є люди, яким здається, що якщо не сплатити штраф за порушення ПДР, нічого страшного не трапиться. Але це не так. Штрафники потрапляють під державні санкції.

Терміни сплати штрафу: після того, як був накладений штраф, у водія є 10 діб на те, щоб його оскаржити, і 15 діб, щоб провести добровільну оплату.

Покарання за прострочений штраф: якщо постанова про штраф не піддавалася оскарженню, а оплата штрафів не була проведена у встановлений законом період, постанова направляється до виконавчої служби, а стягнення здійснюється в примусовому порядку.

Якщо справа дійшла до примусового виконання постанови, водієві доведеться:

  • відшкодувати витрати, які держава зазнала через примусовий порядок стягнення;
  • оплатити штраф у двократному розмірі.

При цьому, державний виконавець може прийти додому для опису майна, накласти арешт на майно (в тому числі автомобіль або квартиру), заарештувати частину заробітної плати, через суд заборонити виїзд за кордон тощо.

Тому, якщо не сплатили штраф поліції, будьте готові, що під час виїзду за кордон прикордонники можуть заборонити перетин кордону. При цьому, ніхто не відшкодовує витрати на дорогу до кордону і назад, а також на оплату місця проживання за кордоном або оплату вартості путівки.

У разі накладення арешту на автомобіль, може очікувати така неприємність як тимчасове затримання автомобіля поліцією у дорозі під час спрацьовування системи Рубіж і евакуація його на штрафмайданчик. Повернути автомобіль можна буде тільки після сплати боргу та закриття виконавчого провадження. Витрати на евакуацію, транспортування і перебування автомобіля на штрафмайданчику також не повернуть.

Читайте: Штраф за водіння без прав в Україні 2019

Три способи оплати штрафу:

  • в найближчому банківському відділенні, за реквізитами районного Держказначейства;
  • через Приват24;
  • за допомогою мобільного додатку для iOS та Android від shtrafua.

До слова, Факти ICTV писали про те, які штрафи за водіння без страховки передбачені в Україні.

Фото: Dreamstime

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