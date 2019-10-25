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Факти / Україна / Суспільство

МОН встановило порогові бали для вступу на бюджет у 2020 році

Міністерство освіти та науки затвердило Умови прийому в заклади вищої освіти на 2020 рік.

МОН встановило порогові бали для вступу на бюджет у 2020 році

У МОН України утвердили документ, де зазначено, що вступники, чиї бали не перевищують позначку 125 не зможуть претендувати на бюджетне місце.

– Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра чи магістра допускаються до відбору на місця державного (регіонального) замовлення, тільки в разі наявності конкурсного балу не менше 125, – йдеться в умовах.

  • Для медичних спеціальностей мінімальний конкурсний бал з другого та третього конкурсних предметів становить не менше 150 балів.
  • Для спеціальності фармація – 130 балів.
  • Для правничих спеціальностей, міжнародних відносин і публічного права та адміністрування – 140 балів.
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Умовами передбачається можливість навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у кількох навчальних закладах. В той же час, не допускається навчання за двома чи більше спеціальностями за кошти державного або місцевого бюджетів.

Нагадаємо, Міносвіти склало топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ.

Джерело: Міносвіти

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