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Факти / Україна

Нефьодов розповів, яку контрабанду везуть в Україну і як з нею боротися

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що розмір контрабанди в Україні вимірюється десятками мільярдів гривень.

Нефьодов розповів, яку контрабанду везуть в Україну і як з нею боротися

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов розповів, що для контрабандистів немає конкретних товарів, які б намагалися провезти крізь митницю.

– Везуть майже все. Насамперед, це товари широкого вжитку з Китаю, Європи і Туреччини, електроніку, автозапчастини… І навіть паливо є контрабандне та скраплений газ, – пояснив Нефьодов.

Загалом, збитки України від контрабанди на митниці вимірюються десятками мільярдів гривень.

Також великою проблемою є і вивезення контрабанди в ЄС. За словами глави державної служби, близько 5% ринку Євросоюзу займають цигарки, які нелегально потрапили туди через нашу країну.

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Великим кроком у боротьбі з контрабандою на українській митниці має стати звільнення частини працівників.

– На першому етапі ми хотіли б позбутися кількох сотень найбільш одіозних особистостей. Далі вже вичищатимемо митницю у більш плавному режимі, – пояснив Нефьодов.

Він також розповів, що багато хто на митниці почав тікати на лікарняний і в декрет, щоб уникнути покарання.

Глава Державної митної служби додав, що саме вирішення проблем на українській митниці є одним з пріоритетів євроінтеграції.

До слова, 24 жовтня прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав місяць на те, аби усунути контрабанду на митниці.

Джерело: Ранок у великому місті

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