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Факти / Україна

САП просить збільшити заставу Гладковському до 100 млн грн

Прокурори САП звернулися до суду із проханням збільшити розмір застави Олегу Гладковському до 100 млн грн.

Олег Гладковський

Прес-секретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк розповіла, що прокурори оскаржили запобіжний захід для екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

За словами прес-секретаря САП, розмір застави для Гладковського просять збільшити до 100 млн грн.

Наразі йому призначено заставу у 10,6 млн грн, яку вже сплатили.

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Правоохоронці підозрюють Гладковського у зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, Олега Гладковського випустили із Лук’янівського СІЗО Києва після сплати застави 21 жовтня.

Джерело: Укрінформ

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