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Факти / Україна / Політика

Гладковський вийшов із СІЗО

Олег Гладковський покинув Лук’янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Гладковський вийшов із СІЗО

Екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський вийшов із СІЗО близько 15.20 у понеділок, 21 жовтня.

Він ухилився від спілкування з представниками ЗМІ і мовчки сів в автомобіль, після чого авто поїхало.

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Разом з тим адвокат Гладковського Руслан Волинець повідомив, що його підзахисний продовжує голодування, а також поінформував, що на його клієнта одягнули електронний браслет.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Гладковському не дозволять втекти навіть у випадку внесення застави.

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