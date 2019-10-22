Олег Гладковський вийшов під заставу. Як просувається справа, у чому звинувачують екс-заступника РНБО та чому саме зараз активізувалась історія – у матеріалі Фактів ICTV.

Олег Гладковський, відомий також під прізвищем Свинарчук, вийшов із СІЗО, заплативши заставу у розмірі 10 млн грн.

У чому звинувачують Гладковського?

Олега Гладковського підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

У НАБУ зазначають, що екс-заступник голови РНБО використав службове становище, зокрема вплинув на внесення до держзамовлення вантажних автомобілів своєї компанії Богдан за завищеними цінами. Збитки держави оцінені у 10,62 млн грн.

Окрім того, Гладковський не задекларував доходи дружини від здавання в оренду елітної нерухомості, а це $54 тис. у 2016 році, $63 тис. у 2017 році та $47,5 тис. у 2018 році.

Вищий антикорупційний суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 15 грудня, з альтернативною заставою у 10,62 млн грн. А вже через два дні сім’я підозрюваного внесла суму, і він вийшов із СІЗО.

Застава у 10 млн – багато чи мало?

Від самого початку Спеціальна антикорупційна прокуратора просила назначити заставу у 100 млн грн. Але за рішенням ВАКС сума виявилася в 10 разів меншою.

– Сума застави відповідає збиткам, які, за попередньою оцінкою, були завдані через діяльність екс-першого заступника секретаря РНБО, – повідомили у суді.

Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, зазначає – “ніякої зради у цьому немає”.

– Застава – нормальна. Суддя “вліпив” заставу у розмірі збитків. Він міг і більше. Міг, але не зобов’язаний.

Розслідування журналістів

Та головне – підозра НАБУ майже не пов’язана із масштабним скандалом, який вибухнув у лютому після оприлюднення розслідування Bihus.info. Це лише один епізод, журналісти ж повідомляли про куди масштабніші історії.

Ще у лютому і березні Bihus.info опублікували серію розслідувань. За їх даними, Олег Гладковський, його син Ігор та два бізнес-партнери Андрій Жуков і Віталій Рогоза були причетні до схеми продажу державному оборонному підприємству Укроборонпром товарів за завищеними у 2-4 рази цінами, причому деякі з них доставляли контрабандою з Росії, а деякі списували зі складів того ж Укроборонпрому. У ЗМІ збитки держави оцінили у 250 млн грн.

– Чому справам Укроборонпрому не дають хід? Бо, за великим рахунком, докази, представлені журналістами, були отримані в обхід чинному законодавству. Вони не є доказом у суді. Так, справа має суспільний резонанс, там, можливо, є корупційні моменти, але це має встановити суд, – говорить політолог Ігор Рейтерович.

Після публікації сюжетів журналістів, тодішній генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що ГПУ відомо про контрабанду деталей та розкрадання, а слідство підходить до завершення.

Після скандалу Гладковський пішов з РНБО, у нього навіть проводили обшук. А в Укроборонпромі звільнили двох директорів підприємств.

У квітні ГПУ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн грн Жукову і Рогозі, які були фактичними власникам підприємства Оптімумспецдеталь. У ГПУ відзначали – вони відшкодували збиток, завданий держбюджету, до закінчення досудового розслідування, тому запобіжний захід їм не обирався.

Чому саме зараз?

Новопризначений Зеленським генпрокурор Руслан Рябошапка на посаді тільки 1,5 місяця, а суспільство очікує від президента “весняні посадки”. Весна давно пройшла, на вулиці осінь, а гучних затримань немає – приблизно такі тези час від часу лунали від журналістів під час прес-марафону.

Та останні декілька тижнів були рясними на резонансні затримання та підозри – затримання Пашинського, справа Гладковського, подання на зняття недоторканності з нардепа Дубневича.

– Справам, які почали рухатись, не один місяць і навіть не один рік. Просто попередні провадження були заблоковані на рівні Генпрокуратури, – вважає Шабунін.

Політолог Ігор Рейтерович називає декілька причин активізації слідства. По-перше – просідання рейтингу Зеленського, який треба підіймати, по-друге – виконання обіцянок, які були дані до виборів.

– Частина того, що обіцяли, було виконане, а йдеться про дуже непопулярні і болісні питання, пов’язані з ухваленням нового бюджету, початком опалювального сезону, тарифами, непідняттям пенсій і зарплат. Владі треба перебивати ці теми.

Він також наголошує, що всі справи б’ють по різним суспільним групам.

– Справа Гладковського – відповідь тим, хто хотів покарання “минулої влади, яка торгувала на крові”. Справа Пашинського стосується соціальної справедливості – депутат стріляв в людину. Справа проти Лукаш – це орієнтація на ті суспільні групи, які хотіли покарання представників режиму Януковича. Для повної картини не вистачає представника Слуги народу.

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Гладковськийгейт – що далі?

Сам Гладковський від початку не визнавав свою провину та відкидав будь-яка звинувачення. Він навіть оголосив голодування на знак протесту. Наступного дня після затримання адвокат обвинуваченого подав до суду за незаконні дії детективів НАБУ проти його підзахисного.

– Ця справа може обернутись тим, чим обернулось багато справ, які розглядались ще попереднім генпрокурором, коли люди виплачували суму збитків, яку вони завдали, і на цьому ставили крапку, – припускає Рейтерович.

Генпрокурор Руслан Рябошапка запевняв журналістів – навіть у разі внесення застави Гладковський не зможе переховуватись від слідства.

– Перебуваючи в правовому полі, у нього багато можливостей себе захищати. Ніхто не забороняє йому зараз давати інтерв’ю, розказувати про хід справи. Але ймовірно, що він буде максимально тихо себе поводити, ходити на допити. Справа буде тягнутись і, можливо, з’являться інші інформаційні приводи, які переб’ють її значимість, – говорить політолог.

Він не виклює, що конкретно ця справа не призведе до того, що чиновника посадять.

– Але, можливо, будуть відкриті інші. Тут може буде більш цікаво.

Суспільний резонанс і підвищений інтерес до справи роблять затримання Гладковського пріоритетним для правоохоронних органів. Адже від цього залежатиме їх авторитет у суспільстві. Прийшла нова влада, яка обіцяла зламати стару систему, і громадяни вимагають від неї результатів.