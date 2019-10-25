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Факти / Україна

Туман у Києві – як виглядає столиця в білій пелені

Як виглядає Київ, оповитий туманом – дивіться в добірці фото від Фактів ICTV.

Туман у Києві – як виглядає столиця в білій пелені

Туман у Києві вже понад тиждень не дає спокою жителям столиці. Однак, незважаючи на екологічну небезпеку та проблеми на дорозі, не можна заперечувати чарівної краси цього природного явища.

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Користувачі мережі наввипередки діляться у сторіз знімками туману, постять фото в соцмережах.

– Ця краса, так само може бути небезпечна, У будь-якої погоди є свої прекрасні моменти, Отруйно красиво, – коментують кияни.

  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
  • Туман в Киеве
Туман у Києві – як виглядає столиця в білій пелені / 12 фотографий

До слова, туман у Києві – не індикатор забруднення повітря. Три лабораторії – ГУ Київський міський лабораторний центр МОЗ України, ДУ Інститут громадського здоров’я НАМН України та Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського перевірили рівень забруднення повітря в столиці.

Фахівці не зафіксували збільшення концентрації забруднюючих речовин у повітрі.

Фотоsergii_ukrtatimoss8marina__chumakinshy_ns

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