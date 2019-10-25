У Києві розпочався опалювальний сезон. У перші будинки вже почали подавати тепло.

Як повідомив під час брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, всі житлові будинки столиці будуть під’єднані до тепла протягом 10 днів.

Він зазначив, що за останні 10 років, це найпізніший випадок запуску опалювально сезону в Києві. Це пояснюється теплою погодою у жовтні.

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Петро Пантєлєєв також додав, що за цей час киянам вдалося заощадити 130 млн грн, порівняно з минулим роком, коли опалення почали вмикати з 15 жовтня.

Він нагадав, що у школах та дитячих садках Києва опалювальний сезон розпочався ще 30 вересня.

Вже 90% таких об’єктів підключені до тепла.

До слова, раніше Факти ICTV писали, де в Україні увімкнули опалення.