Опалювальний сезон у Смілі знову опинився під питанням. Ті, хто справно платить, вимушені спонсорувати боржників. Але чи можна не від кого не залежати?

Ще недавно у мешканців будинку одного з ОСББ Києва комуналка з’їдала левову частину прибутків. Тепер же вона зменшилася в рази. Чого тільки не зробили – і зовнішнє утеплення будинку, і незалежний від централізованої мережі теплопункт. Навіть сонячні панелі встановили, які виробляють електроенергію. Але найголовніше – у будинку працює система, яка підраховує, хто і скільки використав тепла.

Там вже за рахунок сусіда не погрієшся. Фактично це – лічильник. Він встановлений не на квартиру, а на кожний радіатор. Результат вражає – тепер за кожний квадратний метр там платять в 4 рази менше, ніж раніше. Наприклад, власники двокімнатних квартир економлять на опаленні півтори тисячі гривень на місяць.

Коли ж мешканцям багатоповерхівки об’єднатися важко, то є інший вихід – заміна стандартних радіаторів на електричні. Економія в середньому – втричі.

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Одна з мешканок Київщини в себе вдома встановила два котли. Один – твердопаливний, інший – газовий. Обидва об’єднала в одну систему. Все контролює комп’ютер. Система сама обирає котел, який треба ввімкнути. Той, що економніший. Замість 2,5 тис. кубометрів газу на місяць вона спалює майже вдвічі менше. Тобто, економія виходить до півтори тисячі гривень на місяць.

Шоумен Ігор Кондратюк також вирішив ні від кого не залежати. Рахунки комунальних монополістів йому не цікаві. Вони просто не надходять, адже він встановив суперсучасну систему опалення – геотермальний теплонасос, який бере тепло з землі. Принцип такий: незамерзаюча рідина циркулює по трубах під будинком, забираючи тепло з землі. Його спеціальний прилад перетворює на енергію для опалення. В результаті – взимку стабільна температура 24 градуси.

Як зекономити на опаленні взимку

Але дехто пішов ще далі. В Україні винайшли будинок, який взагалі не споживає нічого ззовні. Таку оселю називають комунальною Теслою – настільки сучасні технології. Сонячних панелей достатньо для обігріву, електрики та навіть каналізації. Його взагалі ні до чого підключати не треба. Всіма системами керує складна електронна система управління – через мобільний додаток. Але коштує найпростіша комплектація дому $50 тис. Найдорожча – $150 тис.

Якщо ж вам не до ноу-хау, експерти радять просто звернути увагу на батареї у вашій квартирі. Виявляється, тут також чимало нюансів, які дозволяють економити. Щоб правильно обрати у магазині батареї для вашої квартири, треба визначитися спочатку із площею. У самому ж радіаторі, виявляється, все важливе – і матеріал, і конструкція.

Утім, у будь-якому радіаторі є слабке місце. Виробник завжди розраховує, що температура теплоносія буде 100 градусів. Але де ж ви в українських багатоповерхівках таке бачили? Тож, як виявилося, виробники не сильно і відрізняються, обрати правильно радіатор – можна, треба лише витратити трохи часу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли в Україні ввімкнуть опалення.