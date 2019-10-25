З 25 жовтня 2019 року НБУ вводить в обіг купюру номіналом 1000 грн.

Купюра номіналом 1000 грн повинна з’явитися в обігу України з 25 жовтня.

В НБУ заявили, що така необхідність виникла у зв’язку з тим, що в країні виросли ціни і доходи населення.

Спочатку банкноту випустять в кількості 5 млн штук. Надалі планують орієнтуватися на замовлення від банків і потреби економіки України.

За словами глави НБУ Якова Смолія, оскільки нова купюра має більший номінал, до неї буде застосований і вищий ступінь захисту.

– Банкнота в 1000 грн продовжує дизайн номінального ряду, який у нас оновлюється з 2014 року, і додаткові елементи там теж присутні, оскільки більш високі номінали мають вищі ступені захисту, – розповів Смолій.

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На купюрі в 1000 грн зображений український філософ і вчений Володимир Іванович Вернадський, який також є одним із засновників Української академії наук та її першим президентом.











В Україні вводять в обіг купюру в 1000 грн / 3 фотографии

Багато хто переживає, що поява нової банкноти може негативно відобразитися на інфляції. Такої думки дотримується і економічний експерт Андрій Новак.

Він вважає, що через появу купюри в 1000 грн у громадян України виникнуть негативні очікування, які в свою чергу призведуть до девальвації гривні і прискорення інфляції.

Однак Смолій заявив, що дії НБУ направлені на оптимізацію банкнотно-монетного ряду, яка жодним чином не впливає на інфляцію.

До слова, згідно з прогнозом Кабінету міністрів, середній курс долара в Україні у 2020 році складе 27 грн.