PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні вводять в обіг купюру в 1000 грн

З 25 жовтня 2019 року НБУ вводить в обіг купюру номіналом 1000 грн.

В Україні вводять в обіг купюру в 1000 грн

Купюра номіналом 1000 грн повинна з’явитися в обігу України з 25 жовтня.

В НБУ заявили, що така необхідність виникла у зв’язку з тим, що в країні виросли ціни і доходи населення.

Спочатку банкноту випустять в кількості 5 млн штук. Надалі планують орієнтуватися на замовлення від банків і потреби економіки України.

За словами глави НБУ Якова Смолія, оскільки нова купюра має більший номінал, до неї буде застосований і вищий ступінь захисту.

– Банкнота в 1000 грн продовжує дизайн номінального ряду, який у нас оновлюється з 2014 року, і додаткові елементи там теж присутні, оскільки більш високі номінали мають вищі ступені захисту, – розповів Смолій.

Читайте: НБУ очікує перший транш від МВФ до кінця року

На купюрі в 1000 грн зображений український філософ і вчений Володимир Іванович Вернадський, який також є одним із засновників Української академії наук та її першим президентом.

В Україні вводять в обіг купюру в 1000 грн / 3 фотографии

Багато хто переживає, що поява нової банкноти може негативно відобразитися на інфляції. Такої думки дотримується і економічний експерт Андрій Новак.

Він вважає, що через появу купюри в 1000 грн у громадян України виникнуть негативні очікування, які в свою чергу призведуть до девальвації гривні і прискорення інфляції.

Однак Смолій заявив, що дії НБУ направлені на оптимізацію банкнотно-монетного ряду, яка жодним чином не впливає на інфляцію.

До слова, згідно з прогнозом Кабінету міністрів, середній курс долара в Україні у 2020 році складе 27 грн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З’явилася нова купюра з Вернадським. Чому ноосфера академіка досі актуальна та хто її розвиває сьогодні
З’явилася нова купюра з Вернадським. Чому ноосфера академіка досі актуальна та хто її розвиває сьогодні
Транзит газа
Газпром не зможе зупинити транзит через Україну: в НБУ пояснили чому
НБУ очікує перший транш від МВФ до кінця року
НБУ очікує перший транш від МВФ до кінця року
Кредити здешевшають: Нацбанк знизив облікову ставку
Кредити здешевшають: Нацбанк знизив облікову ставку
НБУ
Рада НБУ ініціює розширення своїх повноважень
Переговори з МВФ можуть завершитися до кінця року – Рожкова
Переговори з МВФ можуть завершитися до кінця року – Рожкова
Фальшиві гроші
Фальшиві гроші в Україні: скільки їх і чим відрізняються від справжніх
Долари
Україна у вересні повернула $560 млн боргу МВФ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка