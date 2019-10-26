PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Подорожі школярів Україною будуть фінансуватися з бюджету

З 2020 року всі подорожі школярів Україною будуть оплачуватися з державного бюджету.

Подорожі школярів Україною будуть фінансуватися з бюджету

У 2020 році в Україні запрацює програма мобільності школярів. Вона передбачається оплату подорожей Україною з державного бюджету.

– Це програма, ми її так назвали, мобільності школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів будуть подорожувати Україною. Кожна п’ята школа буде задіяна в цій програмі наступного року, – заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Читайте: Пісня про будинок Гонтаревої: Бородянський вибачився за хор Верьовки

Програму вже підтримав уряд, тому Бородянський переконаний, що вона також затверджена в бюджеті.

Раніше Володимир Бородянський заявив, що Україна повинна вибудувати стратегію розвитку кіновиробництва.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Крок за кроком будувати Голлівуд – Бородянський про стратегію кіновиробництва
Крок за кроком будувати Голлівуд – Бородянський про стратегію кіновиробництва
новий рік
Новий рік 2020: куди поїхати зустрічати в Європі
Репетитор для школяра
Що робити, якщо дитину треба зібрати до школи, а грошей немає
Держбюджет 2020: Зеленський вимагає скоротити витрати на чиновників
Держбюджет 2020: Зеленський вимагає скоротити витрати на чиновників
Стіни та стеля у тріщинах: у Южноукраїнську діти ходять в аварійні садки та школи
Стіни та стеля у тріщинах: у Южноукраїнську діти ходять в аварійні садки та школи
Куди поїхати на католицьке Різдво – топ-5 бюджетних напрямків
Куди поїхати на католицьке Різдво – топ-5 бюджетних напрямків
У Києві 12-річна дівчинка вистрибнула з вікна школи
У Києві 12-річна дівчинка вистрибнула з вікна школи
Ремонт є, а покриття немає. Чому каменським тенісистам ніде тренуватися
Ремонт є, а покриття немає. Чому каменським тенісистам ніде тренуватися
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка