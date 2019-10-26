З 2020 року всі подорожі школярів Україною будуть оплачуватися з державного бюджету.

У 2020 році в Україні запрацює програма мобільності школярів. Вона передбачається оплату подорожей Україною з державного бюджету.

– Це програма, ми її так назвали, мобільності школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів будуть подорожувати Україною. Кожна п’ята школа буде задіяна в цій програмі наступного року, – заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

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Програму вже підтримав уряд, тому Бородянський переконаний, що вона також затверджена в бюджеті.

Раніше Володимир Бородянський заявив, що Україна повинна вибудувати стратегію розвитку кіновиробництва.