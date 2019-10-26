Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської ОДА.
Згідно з указом №767/2019 від 25 жовтня, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської обласної державної адміністрації.
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Сергій Гайдай – уродженець Сєвєродонецька, депутат Мукачівської районної ради VІІ скликання, колишній голова Мукачівської районної державної адміністрації.
Також він раніше працював в Обухівській районній державній адміністрації та у Київраді.
Нагадаємо, 20 жовтня Кабмін погодив звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького – з посади голови Луганської ОДА.
Фото: hromadske
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