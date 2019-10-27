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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в Україні може зрости – прогноз експертів

Протягом наступного тижня курс долара в Україні може зрости до 25,2 грн за $1.

Гроші

За словами старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, долар на міжбанку може торгуватися близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках – близько 25-25,3 грн.

Він також нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-1,5%.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

До слова, за тиждень офіційний курс долара зріс з 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%).

Середні курси купівлі-продажу готівкової валюти в банках виросли за тиждень з 24,84-25,18 грн до 24,9-25,19 грн (+0,3%-0,1%).

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, яким буде курс долара в Україні до кінця 2019 року.

Джерело: РБК-Україна

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