Протягом наступного тижня курс долара в Україні може зрости до 25,2 грн за $1.
За словами старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, долар на міжбанку може торгуватися близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках – близько 25-25,3 грн.
Він також нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-1,5%.
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До слова, за тиждень офіційний курс долара зріс з 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%).
Середні курси купівлі-продажу готівкової валюти в банках виросли за тиждень з 24,84-25,18 грн до 24,9-25,19 грн (+0,3%-0,1%).
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, яким буде курс долара в Україні до кінця 2019 року.
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