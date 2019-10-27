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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Милованов виніс на обговорення вісім пропозицій щодо податкової реформи

Суспільство має долучитися до обговорення податкової реформи, аби визначитися, як саме вона має виглядати.

Тимофій Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вирішив винести реформу податкової системи України на суспільне обговорення.

Він виніс на суд українців вісім пропозицій щодо зазначеної реформи:

  • максимальне зниження податку на дохід фізичної особи;
  • відміна ЄСВ;
  • підняття податку на землю та інші активи;
  • підняття податку на нерухомість;
  • покращення збору ПДВ;
  • покращення збору податків на нерухомість;
  • продовження детінізації економіки;
  • надання державної підтримки бізнесу лише за умови законної роботи та створення достатньої кількості робочих місць.

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– Всі ці 8 пунктів – до обговорення. Ідея цих пунктів – зняти з порядку денного питання ФОП, забезпечити стимули для створення робочих місць, підвищення зарплат, та зменшення безробіття, – повідомив Милованов.

Міністр додав, що зміна системи податків є складним процесом, адже радикальний підхід може розбалансувати надходження і залишити без фінансування певні частини суспільства.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наразі в уряду немає планів щодо підвищення податків.

Джерело: Тимофій Милованов

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