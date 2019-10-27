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Факти / Україна

Росія може оголосити звільнених українських моряків у розшук – адвокат

Сьогодні існує серйозна небезпека оголошення звільнених українських моряків у розшук Росією.

Українські моряки

Адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що після звільнення моряки мають з’являтися за викликом слідчого, або в суд, інакше Росія може оголосити їх у розшук.

За його словами, українські моряки досі мають статус обвинувачених в РФ.

– Наразі справа перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді ознайомлюватимемося з речовими доказами, – розповів Полозов.

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Він додав, що надалі працюватиме для того, щоб зазначену справу припинили в цілому.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що лікування і реабілітація звільнених українських моряків проходитиме у Латвії.

Джерело: Крим. Реалії

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