Через технічний стан Росія наразі не може передати українські катери, які вона захопила у Керченській протоці.

Адвокат українських моряків Микола Полозов висловив сподівання, що до кінця 2019 року Росія поверне Україні її катери, які були захоплені у Керченській протоці.

За його словами, наразі у зазначеній справі спостерігається зрушення, проте технічний стан кораблів нібито є незадовільним.

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– Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть, – сказав Полозов.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Росія вже найближчим часом має повернути захоплені українські кораблі.