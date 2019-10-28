Уряд розширив програму будівництва доступного житла в Україні на додаткові 300 млн грн.

Завдяки розширенню урядом програми будівництва доступного житла на 300 млн грн, ще для близько 950 українських сімей зможуть збудувати доступне житло.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, це житло буде побудовано в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова до кінця 2019 року.

Допомогу отримають 700 сімей внутрішньопереміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО та ООС.

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Уряд також схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС.

Нагадаємо, Кабмін схвалив та передав до Верховної Ради зміни до державного бюджету на 2019 рік.