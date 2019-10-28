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Факти / Україна

Кабмін виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 родин

Уряд розширив програму будівництва доступного житла в Україні на додаткові 300 млн грн.

Кабмін виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 родин

Завдяки розширенню урядом програми будівництва доступного житла на 300 млн грн, ще для близько 950 українських сімей зможуть збудувати доступне житло.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, це житло буде побудовано в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова до кінця 2019 року.

Допомогу отримають 700 сімей внутрішньопереміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО та ООС.

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Уряд також схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС.

Нагадаємо, Кабмін схвалив та передав до Верховної Ради зміни до державного бюджету на 2019 рік.

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