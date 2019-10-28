В авіакатастрофі розбився екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Гвинтокрил, який він пілотував сам, впав під Полтавою. Врятувати пілота не вдалося.

Robinson R44 вилітає з Києва приблизно о третій дня. Вже за годину він дістається до села Тарасенкове, що на Полтавщині. Пролітає над усім населеним пунктом та раптом щось пішло не так. Гвинтокрил робить крутий віраж і падає на землю. Одразу ж спалахує.

Вже за кілька годин стає відомо – за штурвалом вертольоту був екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Він загинув на місці.

Удар був такої сили, що утворився кратер, а уламки розлетілися на сотню метрів. Гуркіт від вибуху було чутно навіть на іншому кінці села. Гвинтокрил ледь не зніс жилий будинок.

В той день підвести пілота могла негода.

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Пілот-інструктор Василь Руснак добре знає особливості Robinson R44. Каже, в густий туман такий гвинтокрил одразу треба посадити. Це правило, яке знають усі пілоти.

Якщо гелікоптер зачепив дерево через погану видимість, шансів у пілота майже не було.

Чому екс-міністр не долетів до місця призначення, нині розбираються правоохоронці.

Версій буде розглядатися багато.

Помилка пілота, помилка в керуванні. Друга версія – технічна несправність літального апарата. Третє, чи технічна несправність була визвана спеціально якимись діями людей, або це просто технічна несправність, тому що невчасно машина обслуговувалась.

Тарас Кутовий був людиною не простою. Два скликання поспіль – депутат Верховної Ради. Потім два роки працював міністром, тоді швидко нажив собі ворогів. Спочатку боротьба з корупційними схемами в Укрспирті, потім кілька невдач під час реформ. Кутовий подає у відставку. Та з політикою не прощається.

Після відставки Кутовий повернувся в аграрний бізнес. Йому належали десятки гектарів землі. А в сільському господарстві завжди жорстка конкуренція. І методи опонентів не завжди чисті.

В авіації Кутовий – новачок. Захопився нею тільки цього року. Київський мер Кличко один з останніх, хто літав із Кутовим гелікоптером.

Ми спілкувалися із багатьма досвідченими авіаційниками. Вони кажуть, не всі українські школи добросовісно готують пілотів. Інколи навчання проводяться нашвидкоруч. Контроль за технічним обслуговуванням машин також може викликати запитання. І ще одна проблема: деякі пілоти після недобросовісної підготовки часто переоцінюють свої можливості.

Падіння гвинтокрилів не рідкість, небо не завжди прихильне. Навіть до тих, хто має гроші та владу.

У справі Кутового нині домінує версія про технічну несправність. Та чи дійсно причина лише у гелікоптері? Адже в таких історіях – про впливових та знаменитих, рідко бувають відповіді на всі запитання.

Факти ICTV раніше писали про те, що відомо про вертоліт Robinson R44, на якому розбився Тарас Кутовий.