Українські аграрії написали офіційне звернення до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова щодо ймовірної ліквідації ПАТ Аграрний фонд.

300 українських фермерів звернулися до міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова у зв’язку з його заявою про ймовірну ліквідацію ПАТ Аграрний фонд. Відповідне звернення розміщене на офіційному сайті компанії.

– Ми, фермери, які вже п’ять років отримуємо кредитну підтримку від нашого шановного партнера, як ніхто знаємо, яку важливу роль відіграють 5 млрд грн для всієї сільськогосподарської галузі, – йдеться у зверненні.

Фермери також попереджають нового міністра Тимофія Милованова про наслідки для державного бюджету.

– Сподіваємося, пане міністре, на ваше мудре державне рішення. Адже в разі пропонованої вами ліквідації Аграрного фонду або українське село наступної весни не посіє, або ви повинні закласти до державного бюджету України зайві 5 млрд грн для кредитної підтримки села. Наскільки нам відомо, в проекті закону України про державний бюджет України на 2020 рік такої суми не передбачено, – звертаються вони до міністра.

Фермери згадують складний 2015 рік, коли кожну другу гривню агрокредитів через банківську кризу в країні надавав саме Аграрний фонд.

– Ми добре пам’ятаємо 2015 рік, коли через важку кризу, яка була наслідком війни, банки майже не кредитували агровиробників. Якби не Аграрний фонд, який надав майже кожну другу гривню кредитної підтримки аграріям, Україна могла б і не посіятись тієї весни чи не зібрати врожаю. Сьогодні жоден банк не кредитує фермерів, які сіють хліб в прифронтових районах Луганської та Донецької областей, – проінформували міністра українські фермери-партнери Аграрного фонду.

За словами аграріїв, це робить тільки ПАТ Аграрний фонд, продовжуючи виконувати свою важку, але таку необхідну для хліборобів місію. У кінці звернення фермери відзначають, що очікують публічного спростування заяви про ліквідацію держпідприємства, інакше погрожують прийти до Кабінету міністрів з вилами.

– Дуже сподіваємося на вашу мудрість і чекаємо такої ж самої публічної заяви з вашого боку про скасування рішення. Тому що дуже не хотілося б іти до Києва з вилами і, як кажуть в народі, на пальцях пояснювати вам, до якого горя в скількох українських селах і сім’ях фермерів-хліборобів воно може призвести, – йдеться в заяві 300 українських фермерів-партнерів Аграрного фонду.

24 жовтня з’явилася інформація, що Кабінет міністрів за поданням міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова відсторонив голову правління ПАТ Аграрний фонд Андрія Радченка.

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25 жовтня Тимофій Милованов заявив ЗМІ, що держпідприємство буде взагалі ліквідовано. Це викликало обурення з боку трудового колективу. Крім того, в ЗМІ з’явилися публікації про те, що міністра неправильно проінформували про фінансовий стан підприємства.

У прес-службі ПАТ Аграрний фонд нагадали, що товариство є найуспішнішим з понад 200 підприємств агросектора і останні чотири роки не бере ні копійки грошей з бюджету, а навпаки щорічно сплачує в бюджет понад мільярд гривень податків і дивідендів.

– За останні чотири роки ПАТ Аграрний фонд сплатив до бюджету 4,2 млрд грн податків, а також за 2015-2018 роки було сплачено державі дивідендів на 545 млн грн, – повідомляється на офіційному сайті підприємства.

Нагадаємо, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пропонує в рамках податкової реформи скасувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).