Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пропонує в рамках податкової реформи скасувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Тимофій Милованов вважає, що податки мають стимулювати створення робочих місць та підвищення зарплат, тому, на його думку, необхідно максимально знизити податки на працю.

– А звідки ж взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, науковців та на пенсії? Я би пропонував збільшити податки на активи – нерухомість тощо, та залишити ПДВ. Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку податкову реформу, – наголосив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

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Зокрема, він пропонує:

скасувати ЄСВ;

знизити податок на дохід фізичних осіб;

для компенсації – підвищити податок на нерухомість, на землю та інші активи;

не чіпати ПДВ.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не має наміру підвищувати податки.