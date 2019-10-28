Метою ініціатив уряду щодо ФОП є те, щоб середні і великі компанії припинили вдавати з себе групу малих підприємців.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що уряд не збирається погіршувати життя ФОП, які ведуть свою діяльність.

За його словами, ініціативи уряду направлені на те, щоб компанії з великим оборотом грошей перестали вдавати із себе групу ФОП і платили податки згідно із законом.

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Він розповів, що в Україні існують магазини, де працівники оформлені як ФОП.

– Таке ставлення ми хочемо припинити. Ми хочемо, щоб подібні компанії змінювали модель поведінки і поступово по-чесному оформлювали людей на роботу, виходили на те, щоб нормально платити податки, – сказав Гончарук.

Прем’єр-міністр додав, що часу для підготовки до цього достатньо, адже відповідний закон набуде чинності більше, ніж через рік.

До слова, у Верховній Раді запропонували надати можливість закривати ФОП, які тривалий час не ведуть діяльність.