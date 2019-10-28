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Без опалення залишаються квартири у восьми областях

Мінрегіон повідомив, що опалювальний сезон розпочався у всіх областях України, але проблемними залишаються ще вісім регіонів.

опалення

Станом на 28 жовтня житловий фонд не підключений до опалення у восьми областях: Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій.

У решті областей опалювальни сезон для житлового фонду стартував без проблем.

опалювальний сезон

Читайте: Зменшення розміру субсидій не буде – Гончарук

У Мінрегіоні також повідомили, що соціальний фонд підключили до опалення у всіх областях України.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що з 25 жовтня у Києві почався опалювальний сезон для житлового сектору.

Джерело: Мінрегіон

Фото: Dreamstime

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