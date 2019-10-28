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Факти / Україна / Суспільство

Зменшення розміру субсидій не буде – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що зменшення розміру субсидій у поточному опалювальному сезоні не передбачено.

Олексій Гончарук

Субсидії зменшені цього року точно не будуть, заявив глава уряду Олексій Гончарук у традиційному відеоблозі Чашка прем’єра.

– Цей опалювальний сезон усі, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили, – сказав він.

Читайте: Як оформити субсидію онлайн – інструкція в три кроки

Більш того, за його словами, принцип оформлення субсидій не зміниться й наступного року.

Гончарук наголосив, що завдання уряду – досягти показника, за якого родина витрачатиме на комунальні послуги не більше 15% сукупного доходу.

Раніше Факти ICTV писали, що напередодні опалювального сезону в Україні у Кабінеті міністрів ухвалили рішення щодо спрощення умов призначення субсидій.

Джерело: Олексій Гончарук

Фото: Урядовий портал

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