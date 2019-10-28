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Факти / Україна

У КМДА назвали нову дату переходу на E-квиток

Е-квиток у Києві запрацює не раніше 1 квітня наступного року, вирішили у КМДА.

У КМДА назвали нову дату переходу на E-квиток

У Києві відкладено запуск Е-квитка до квітня 2020 року. Таке рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація.

Як ідеться у розпорядженні, експеримент із введенням нової системи оплати проїзду в громадському транспорті столиці ще потребує продовження.

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Саме тому в промислову експлуатацію Е-квиток у Києві планують запустити не раніше 1 квітня наступного року.

Нагадаємо, продаж паперових квитків у наземному транспорті, а також зелених жетонів і карток у метрополітені планували скасувати з 1 листопада.

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