У Київський метрополітен не пускатимуть жебраків і громадян в нижній білизні або брудному одязі.

Київська рада підготувала проект нових правил користування метрополітеном.

Згідно нових правил підземним транспортом не зможуть скористатися жебраки, пасажири без взуття, в нижній білизні або частково одягнені.

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Також під заборону потрапляє і брудний одяг, або такий, від якого погано пахне.

У проекті передбачається заборона на торгівлю, жебрацтво і гучну музику, гру на музичних інструментах, агітаційну діяльність та проведення масових заходів на станціях метро.

Нагадаємо, з 25 серпня в Києві на 10 станціях метрополітену відмовилися від продажу і поповнення зелених карток. Зокрема, на станціях Хрещатик, Театральна, Майдан Незалежності, Академмістечко, Лісова, Арсенальна, Теремки, Сирець, Почайна, Площа Льва Толстого.